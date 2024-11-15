Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın açtığı davanın duruşmasına katılmadı

AA

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu.

"NARA'NIN YAŞADIKLARI HİÇ HOŞ DEĞİLDİ"

Rosenfeld, Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla Icardi'ye açtığı davanın sanal ortamda gerçekleşen duruşmasına Icardi'nin katılmadığını belirtti.

Rosenfeld, Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirerek, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi.

"BU DAVA ÜLKE DIŞINA TAŞABİLİR"

Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.

Nara'nın güçlü bir kadın olduğunu vurgulayan Rosenfeld, şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti ve konunun evveliyatının yalnızca iki günlük bir mesele olmadığını, aylardır devam eden bir süreç olduğunu ifade etti.

"HEPSİ WANDA'NIN ABARTMASI"

Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Icardi, Nara'nın suçlamalarına yanıt verdi.

Icardi şunları söyledi: