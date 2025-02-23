Mauro Icardi, Galatasaray antrenmanını takip etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile yarın evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

ICARDI, ARKADAŞLARINI ZİYARET ETTİ

Tedavisi devam eden ve dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi antrenmanda takım arkadaşlarını ziyaret etti.