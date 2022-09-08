Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Mauro Icardi'nin uçağı İstanbul'a vardı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mauro Icardi İstanbul'a ayak bastı.

KAP'a bildirildi

Galatasaray Mauro Icardi için yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'a geldi

Geçtiğimiz hafta Miami’de ailece tatil yapan Arjantinli yıldız, hafta başında Paris’e geçti. Dünyaca ünlü futbolcu, son prosedürlerin halledilmesinin ardından Galatasaray’ın göndereceği özel uçakla İstanbul’a iniş yaptı.

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"Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum"

İstanbul'a geldikten sonra ilk duygularını paylaşan Mauro Icardi, "Galatasaray taraftarlarının coşkusunu hissediyordum. Dışarı çıkıp Galatasaray taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi dışarıda deneyeceğiz." dedi.

Arjantinli yıldız, ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.





"Sonunda buradayım"

29 yaşındaki futbolcu son olarak, "İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım." şeklinde konuştu.

Öte yandan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara ise taraftarın kendilerini karşılamaları karşısında "Harika" dedi.

3 milyon euro

Galatasaray, PSG’den bedelsiz olarak kiralayacağı Icardi’nin maaşının 3 milyon euroluk kısmını ödeyecek.