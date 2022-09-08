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    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'a geldi

    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Mauro Icardi'nin uçağı İstanbul'a vardı.
    • 08.09.2022 - 00:02
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 00:31
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    Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mauro Icardi İstanbul'a ayak bastı.

    KAP'a bildirildi

    Galatasaray Mauro Icardi için yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

    İstanbul'a geldi

    Geçtiğimiz hafta Miami’de ailece tatil yapan Arjantinli yıldız, hafta başında Paris’e geçti. Dünyaca ünlü futbolcu, son prosedürlerin halledilmesinin ardından Galatasaray’ın göndereceği özel uçakla İstanbul’a iniş yaptı.

    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'a geldi İZLE

    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul a geldi #1

    "Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum"

    İstanbul'a geldikten sonra ilk duygularını paylaşan Mauro Icardi, "Galatasaray taraftarlarının coşkusunu hissediyordum. Dışarı çıkıp Galatasaray taraftarlarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi dışarıda deneyeceğiz." dedi.

    Arjantinli yıldız, ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.

    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul a geldi #2

    "Sonunda buradayım"

    29 yaşındaki futbolcu son olarak, "İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım." şeklinde konuştu.

    Öte yandan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara ise taraftarın kendilerini karşılamaları karşısında "Harika" dedi.

    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul a geldi #3

    3 milyon euro

    Galatasaray, PSG’den bedelsiz olarak kiralayacağı Icardi’nin maaşının 3 milyon euroluk kısmını ödeyecek.

    Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul a geldi #4


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