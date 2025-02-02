Haberler



Futbol



Mauro Icardi, Galatasaray idmanını ziyaret etti

Mauro Icardi, Galatasaray idmanını ziyaret etti Tedavisine İstanbul'da devam etmek için dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray antrenmanı ziyaret etti.