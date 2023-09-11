Mauro Icardi: Galatasaray'da efsane olmak istiyorum Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımda efsane olmak istediğini söyledi.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit bir rol oynayan yaz transfer döneminde de Paris Saint-Germain'den sarı-kırmızılı takıma 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mauro Icardi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sezon da attığı gollerle formunu sürdüren Arjantinli yıldız, UCL Magazine'e konuk oldu ve Galatasaray'da efsane olmak istediğini ifade etti.

"Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı"

"Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimki ise gol atmak." diyen Mauro Icardi, şu sözleri sarf etti:

Molde'ye karşı attığım gol benim için önemliydi çünkü kariyerimdeki 200. golümdü. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde olağanüstü bir gol olduğunu görüyorsunuz.

"Önemli tecrübeler edindim"

30 yaşındaki oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım. Paris'teki dönemim iyiydi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metotları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu.

"Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum"

Türkiye'de önemli başarılar kazanmak istediğini ifade eden golcü isim, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum.

"Galatasaray'da efsane olmak istiyorum"

Mauro Icardi, son olarak şu ifadeleri kullandı: