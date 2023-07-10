Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı, anlaştı mı? İşte Icardi'nin kararı Geçtiğimiz sezona damga vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile kararını verdi. Peki, Icardi gidecek mi kalacak mı? İşte yanıtı...

Galatasaray'ın şampiyonluğundaki katkılarıyla yıldızlaşan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sarı kırmızılıların sevgisini kazandı.

Sezon sonu Paris Saint Germain'e dönen Icardi için ikna çabaları başlamıştı.

Arjantinli golcü, attığı goller ve yaptığı asistler ile başarı sağlarken, yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ise tüm taraftarların ve yönetimin merak konusu haline geldi.

Icardi'nin kararı için gözler Wanda Nara'ya da çevrildi.

Uzun süren uğraşlar sonucu yıldız topçunun kararı netleşti.

Peki, Icardi Galatasaray'da kalacak mı? İşte detaylar...

Icardi kalıyor

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadroya katmaya hazırlanan Galatasaray, transferi açıklayacağı tarihi belirledi. Takımın Icardi transferini bu hafta içinde tamamlayacağı öğrenildi.

Bonservisi 10 milyon euro

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Icardi, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar Arjantinli oyuncu için Fransız ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.