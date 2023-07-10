Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı, anlaştı mı? İşte Icardi'nin kararı

Galatasaray'ın şampiyonluğundaki katkılarıyla yıldızlaşan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, sarı kırmızılıların sevgisini kazandı.
Sezon sonu Paris Saint Germain'e dönen Icardi için ikna çabaları başlamıştı.
Arjantinli golcü, attığı goller ve yaptığı asistler ile başarı sağlarken, yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ise tüm taraftarların ve yönetimin merak konusu haline geldi.
Icardi'nin kararı için gözler Wanda Nara'ya da çevrildi.
Uzun süren uğraşlar sonucu yıldız topçunun kararı netleşti.
Peki, Icardi Galatasaray'da kalacak mı? İşte detaylar...
Icardi kalıyor
Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile anlaşmaya vardı.
30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadroya katmaya hazırlanan Galatasaray, transferi açıklayacağı tarihi belirledi. Takımın Icardi transferini bu hafta içinde tamamlayacağı öğrenildi.
Bonservisi 10 milyon euro
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Icardi, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-kırmızılılar Arjantinli oyuncu için Fransız ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.