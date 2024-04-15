Mauro Icardi: Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Takımının 4. golünü attığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, "İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk ve farklı bir mantalite ile çıktık ve golleri atıp kazandık" dedi.

"Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik"

Gol krallığında Edin Dzeko ile çekimesi hakkında açıklama yapan Arjantinli yıldız, "En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzde değildim sezon boyunca. Elimden geldiğince takım için orada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik" ifadelerini kullandı.

"Bize aşkla yaklaşıyorlar"

Taraftarlara mesaj gönderen 31 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir sevgi takıma ve bana karşı. Bize aşkla yaklaşıyorlar. Bizi her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adıma mutlu edici. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor" açıklamasını yaptı.