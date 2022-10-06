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    Mauro Icardi: Gollerimi atmaya başlayacağım

    Mauro Icardi: Gollerimi atmaya başlayacağım

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin basınına verdiği demeçte, "Formda hissediyorum. Gollerimi art arda atacağım" dedi.
    • 06.10.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 10:19
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    Türkiye'ye dönen Mauro Icardi, lige istenilen başlangıcı yapamamıştı.

    Henüz sadece 28 dakika süre alabilen Arjantinli yıldız futbolcu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

    Mauro Icardi: Gollerimi atmaya başlayacağım #1

    "Gollerimi art arda atacağım"

    Wanda Nara ile ayrılması gündemde olan deneyimli isim, özel hayatındaki işler nedeniyle 3 günlük arada Arjantin'e gitmiş ve geçtiğimiz gün geri dönmüştü.

    Arjantin basınına da demeç veren Icardi, "Sadece arka adalemde bir ağrı hissediyorum ama önemli bir şey değil. Son maçta oynamama sebebim de bu ağrıydı. Kendimi çok formda hissediyorum, kısa zamanda gollerimi art arda atacağım." diyerek formuyla alakalı bir sorun olmadığını söyledi.

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