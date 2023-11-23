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Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den müjde geldi.
Sarı-kırmızılı takımda milli ara öncesinde sakatlığı olan ve antrenmanlara katılmadan iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, uzun bir aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalıştı.
20 maçta 15 gol attı
30 yaşındaki golcünün antrenman sırasında neşeli tavırları dikkat çekti.
Galatasaray'da bu sezon 20 maçta, 15 gol atan Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.
Real Madrid istiyor
Öte yandan Real Madrid'in de Mauro Icardi ile ilgilendiği İtalyan basınında yer almıştı. Arjantinli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali ise taraftarı endişelendirdi.
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