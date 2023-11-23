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Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den müjde geldi.

Sarı-kırmızılı takımda milli ara öncesinde sakatlığı olan ve antrenmanlara katılmadan iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, uzun bir aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Mauro Icardi'ye iğne yaramadı: 5 maçta sınıfta kaldı

20 maçta 15 gol attı

30 yaşındaki golcünün antrenman sırasında neşeli tavırları dikkat çekti.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta, 15 gol atan Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

İtalyanlardan çılgın iddia: Real Madrid, Mauro Icardi'yi istiyor

Real Madrid istiyor

Öte yandan Real Madrid'in de Mauro Icardi ile ilgilendiği İtalyan basınında yer almıştı. Arjantinli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali ise taraftarı endişelendirdi.