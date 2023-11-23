Mauro Icardi günler sonra idmana çıktı Galatasaray'da sakatlığını tamamen atlatan Mauro Icardi, uzun bir sürenin ardından takımla birlikte çalıştı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'a Alanyaspor karşılaşması öncesinde Mauro Icardi'den müjde geldi.

Sarı-kırmızılı takımda milli ara öncesinde sakatlığı olan ve antrenmanlara katılmadan iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, uzun bir aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalıştı.

20 maçta 15 gol attı

30 yaşındaki golcünün antrenman sırasında neşeli tavırları dikkat çekti.

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta, 15 gol atan Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Real Madrid istiyor

Öte yandan Real Madrid'in de Mauro Icardi ile ilgilendiği İtalyan basınında yer almıştı. Arjantinli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali ise taraftarı endişelendirdi.