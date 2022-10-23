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    Mauro Icardi: Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor

    Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, 2-2 sona eren Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 23.10.2022 - 23:06
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    Mauro Icardi: Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

    "Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı"

    Mauro Icardi, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle.. Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı." dedi.

    Mauro Icardi: Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor #1

    "Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor"

    Arjantinli yıldız, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Mauro Icardi: Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor #2


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