Mauro Icardi için ilginç iddia: Real Madrid... Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili İtalyan basınından Real Madrid iddiası geldi. Yıldız futbolcunun devre arası transfer döneminde eflatun-beyazlılara gideceği ancak transferin 10 milyon euroluk maaş talebi yüzünden gerçekleşmediği yazıldı.

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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili İtalyan basınında dikkat çekici bir haber kaleme alındı.

O habere göre; sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızının, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılığı son anda gerçekleşmedi.

Devre arası transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray'da, taraftarların hiç istemeyeceği bir ayrılık yaşanabilirdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Mauro Icardi'nin dev bir takıma transferinin son anda olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

Maaşı yüzünden gerçekleşmedi

Calciomercato'da yer alan haberde; Icardi'nin Real Madrid ile görüştüğü ve eflatun-beyazlıların bu transferde oldukça istekli olduğu aktarıldı. Transferin gerçekleşmeme sebebi ise Galatasaray'ın Icardi ile olan sözleşmesi.

Real Madrid'in Icardi için 10 milyon euro yıllık ücret ödemek istememesi nedeniyle bu transferin olmadığının altı çizildi.

31 maçta 18 gol 7 asist

Aynı haberde, Icardi'nin İtalya'daki eski takımı Inter'in de gündeminde olduğu belirtildi. Inter'in bu transfer için hamle yapmayı düşündüğü ancak Icardi'nin İtalya'daki medyatik vaziyetinin buna engel olduğu aktarıldı.

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Arjantinli yıldız, bu sezon da 31 maçta 18 gol attı 7 de asist yapma başarısı gösterdi.