Mauro Icardi için umut: Bayern Münih maçında oynayabilir Galatasaray'da Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin Bayern Münih maçında oynaması için seferberlik ilan edildi. Teknik heyet oyuncuyu oynatmanın yollarını arıyor. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, üzücü bir gelişme yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların yıldız forveti Mauro Icardi, maçın ardından stadyumu sekerek terk etmişti.

Yapılan açıklamada ise oyuncunun sahalardan bir süre uzak kalacağı duyurulmuştu.

Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

İğne ile oynayabilir

Öte yandan edinilen bilgiye göre sağlık ekibi ve teknik heyetin Mauro Icardi için seferberlik ilan ettiği öğrenildi.

Alman ekibine karşı en önemli koz olması beklenen oyuncunun iğneyle oynama durumu değerlendirmeye alındı.

Yapılan son kontrollerin ardından mümkün olursa Mauro Icardi, Bayern Münih maçında iğne tedavisi ile sahada olacak.

14 gol 2 asist

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 14 gol 2 asistle oynadı.