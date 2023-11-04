Mauro Icardi iğne tedavisinden sonra suskun Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Rizespor'un ardından Kasımpaşa'da da gol sevinci yaşayamadı.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, alışılmışın dışına çıktı. Yıldız futbolcu 2 haftadır sessiz.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Mauro Icardi (10 gol ve 2 asist), asist yaptığı Rizespor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da ağları havalandıramadı.

Arjantinli forvet, 1'i ilk yarıda olmak üzere iki kez gole yaklaştı ama bunlarda başarılı olamadı.

İğne tedavisi sonrası 3 maçta tek gol

Hatırlanacağı üzere Mauro Icardi geçtiğimiz haftalarda bir sakatlık yaşamış ancak iğne tedavisiyle Bayern Münih maçında forma giymişti.

Penaltıdan topu filelere gönderen Arjantinli, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını ise boş geçmiş oldu.