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    Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında ilginç detay

    Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, dün gece Arjantinli golcü ile ayrıldıklarını sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu. Yıldız oyuncu, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya aktarmıştı.
    • 23.09.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 17:04
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    Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında ilginç detay

    Ayrılık sonrasında ikili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme oturdu.

    Tüm mal varlığı Wanda Nara'ya geçmişti

    TyC Sports’un haberine göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi’nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara’ya aktarıldı.

    Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano’daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.

    Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında ilginç detay #1

    "Bu anı yaşamak benim için acı verici"

    Wanda Nara, dün gece kişisel Instagram sayfasında yaptığı açıklama ile ilişkisine son verdiğini duyurmuştu.Yıldız futbolcunun eşi ve menajeri, yaptığı paylaşımda "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" demişti.

    Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında ilginç detay #2

    Icardi, Wanda Nara'yı aldatmıştı

    Bu, ikili arasında yaşanan ilk ayrılık değildi. 2021 yılının sonunda Wanda Nara, evlilik dışı bir ilişkisi olduğu ortaya çıkan Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklamıştı.

    Arjantinli futbolcunun sosyal medya üzerinden özür dilemesi sonrası çift tekrar bir araya gelmişti. Bu olaydan bir süre sonra ise Arjantin basınında Wanda Nara’nın, Icardi’nin korumasıyla bir ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

    Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında ilginç detay #3

    Mauro Icardi servetini eşi Wanda Nara'ya devretti - HABERİ

    Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılığında ilginç detay #4


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