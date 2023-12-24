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Mauro Icardi, ilk kez bir derbide sessiz kaldı

Mauro Icardi, ilk kez bir derbide sessiz kaldı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, daha önce oynadığı 7 derbide 10 gol atma başarısı göstermişti. Tüm büyük maçlarda fileleri sarsan Arjantinli futbolcu sarı-lacivertlilere karşı gol atamayarak bu istatistiği bozdu.