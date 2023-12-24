Mauro Icardi, ilk kez bir derbide sessiz kaldı

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmayı başarmıştı.
Daha önce tüm derbilerde gol atmıştı
Arjantinli futbolcu daha önce ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynanan 7 karşılaşmada 10 kez topu filelere göndermişti.
Mauro Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterirken bu kez aynı performansı gösteremedi.
İlk kez bir derbide sessiz kaldı
Maç boyunca kötü bir oyun sergileyen yıldız futbolcu 7 büyük maçta attığı golün ardından ilk kez bir derbiyi sessiz bitirdi.
Arjantinli, bu sezon 16 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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