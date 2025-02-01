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DHA

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın Tottenham karşısında kazandığı mücadelede ciddi bir sakatlık yaşayan ve çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Mario Icardi, sezonu kapatmasının ardından yaklaşık iki aydır Arjantin’de rehabilitasyon sürecini sürdürüyordu.

Icardi, uzun süredir ülkesinde sürdürdüğü tedavi sürecinin kalan kısmını tamamlamak ve bireysel antrenmanlara başlamak üzere İstanbul’a döndü.



ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Sadece sahadaki performansıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılık sürecine girmiş ve çocuklarının annesiyle hukuki bir sürece dahil olmuştu.

Bu dönemde Arjantinli aktris China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladığı iddiaları da futbolcunun özel yaşamına dair gündemi hareketlendirdi. Icardi, Suarez ve çocuklarının bir arada olduğu fotoğrafları paylaşarak dikkat çekerken, paylaşımına "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" notunu düşerek göndermede bulundu.

Galatasaray taraftarları ise yıldız futbolcunun bir an önce sağlığına kavuşarak sahalara geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.