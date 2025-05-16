Mauro Icardi İstanbul'a geliyor

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Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanmıştı.

Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

En son geçtiğimiz yıl kasım ayında sarı-kırmızılı formayı giyen Icardi, çalışmalarını özel doktoru eşliğinde ülkesinde sürdürüyordu.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geliyor.

TRİBÜNDE OLACAK

Kız arkadaşı China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelecek Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçı tribünden takip edecek.

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası sezon içerisinde de iki kez İstanbul'a gelmişti.