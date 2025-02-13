Mauro Icardi, Jose Mourinho'ya yanıt verdi

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözleri üzerine bir paylaşım yaptı.

Mourinho'nun kendisine 'GOAT' demesine göndermede bulunan Galatasaray forması giymiş bir keçi (İngilizce karşılığı goat) görseli paylaştı.

Görselde keçinin yanında 2 Süper Lig kupası, 1 Süper Kupa ve gol krallığını temsilen bir altın ayakkabı yer aldı.

ICARDI'NİN PAYLAŞIMI

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mauro Icardi'nin daha önce kendisi hakkında yaptığı 'Crying One (Ağlayan biri)' biri paylaşımı hakkında, şu ifadeleri kullanmıştı: