Mauro Icardi, Karagümrük maçına yetiştirilmeye çalışılıyor Alanyaspor maçının devre arasında tedbir amaçlı olarak oyundan çıkan Mauro Icardi'nin Fatih Karagümrük maçında oynayıp oynamayacağı teknik heyet toplantısından sonra belli olacak.

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 23 Nisan pazar akşamı saat 19.00'da yapılacak maç öncesinde sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı soru işareti taşıyor.

Durumu henüz netleşmedi

Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Süper Lig maçının devre arasında tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarılan Arjantinli golcünün, teknik ekip ve sağlık heyetinin toplantısından sonra Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı belli olacak.

Karagümrük'e karşı oynamak istiyor

Ciddi bir sıkıntısı olmayan Arjantinli yıldızın, mutlaka maçta oynamak istediği öğrenildi. Ancak sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki forveti bir sonraki maç olan Beşiktaş derbisine saklayabilir.

Takımın en golcü isimlerinden Bafetimbi Gomis de antrenmanlara ilk 11'de oynayacakmış gibi devam ediyor.

Sezon başında Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla 19 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 14 gol ve 8 asistle oynadı.