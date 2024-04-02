Mauro Icardi'den Ali Koç'a olay gönderme Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor maçında ardından Ali Koç'un Erden Timur hakkında söylediği sözlere yanıt verdi. Icardi, "Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" dedi.

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Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.

Mücadelenin 12. dakikasında Dries Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Gol sayısında Dzeko'yu yakaladı

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 18’e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko’yu yakaladı.

Başarılı futbolcu ayrıca son 3 maçta da rakip fileleri havalandırdı ve 4 gol attı.

Arjantinli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.

"Seriye devam etmeliyiz"

Öte yandan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Icardi, şunları dedi:

Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz.

"İyi uyuyacağız diye düşünüyorum"

Arjantinli isim ayrıca şu şekilde konuştu:

Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum.

"Her gece yatarken bizi düşün"

Fenerbahçe Olağanüstü Gene Kurul Toplantısı'nda Ali Koç, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a şunları demişti:

Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince.

Icardi'nin gol sevincinde yaptığı hareket ve açıklamalar sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme olarak yorumlandı.