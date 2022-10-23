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Mauro Icardi, maç öncesi üçlü çektirdi
Süper Lig'de evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi maç öncesi taraftarlara üçlü çektirdi.
- 23.10.2022 - 19:54
Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray- Alanyaspor mücadelesine sahne oluyor. Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde takımlarına destekte bulundular.
Taraftardan Icardi'ye destek
Karşılaşma öncesinde takımlarını destekleyen Galatasaraylı taraftarlar Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi özel olarak tribüne çağırıp üçlü çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar 29 yaşındaki oyuncuya moralde bulundular.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)