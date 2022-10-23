Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.902
0.03%
BTXN Coin
9.81
-1.80%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Mauro Icardi, maç öncesi üçlü çektirdi

    Süper Lig'de evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mauro Icardi maç öncesi taraftarlara üçlü çektirdi.
    • 23.10.2022 - 19:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mauro Icardi, maç öncesi üçlü çektirdi

    Süper Lig'in 11. haftası Galatasaray- Alanyaspor mücadelesine sahne oluyor. Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde takımlarına destekte bulundular.

    Taraftardan Icardi'ye destek

    Karşılaşma öncesinde takımlarını destekleyen Galatasaraylı taraftarlar Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi özel olarak tribüne çağırıp üçlü çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar 29 yaşındaki oyuncuya moralde bulundular.

    Mauro Icardi, maç öncesi üçlü çektirdi #1

    Mauro Icardi, maç öncesi üçlü çektirdi #2

    Mauro Icardi, maç öncesi üçlü çektirdi #3

    Mauro Icardi, maç öncesi üçlü çektirdi #4

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


    Dünya Kupası, Beşiktaş'a gelir kaynağı sağlayacak
    Dünya Kupası

    Dünya Kupası, Beşiktaş'a gelir kaynağı sağlayacak

    Hakan Han Özcan: Kılıçdaroğlu kendisine söyleneni konuşuyor
    Gündem

    Hakan Han Özcan: Kılıçdaroğlu kendisine söyleneni konuşuyor

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir