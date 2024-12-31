Mauro Icardi, moral için Türkiye'ye geliyor

Haber Merkezi

Mayıs ayına kadar forma giymesi beklenmeyen Arjantinli golcü, tedavisinin bir kısmını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönme kararı aldı.

Sağlık ekibiyle düzenli iletişimde olan Icardi, Galatasaray sağlık heyeti eşliğinde tedavisine burada devam edecek.

SEZONA KATKISI BÜYÜK

Sakatlanmadan önce Galatasaray formasıyla bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Icardi, 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağlamıştı.

Öte yandan Arjantinli ortopedi uzmanı doktor Hector Retamal, katıldığı canlı yayında Icardi'nin sakatlığı ile ilgili yaşadığı stresli ve gergin ortamdan kurtulmazsa iyileşme sürecinin uzayacağı uyarısı yaptı.

ICARDİ İÇİN 4 ANA BAŞLIK BELİRLEDİ

1: Özel hayata dikkat: Özel hayatına dikkat etmiyor. Gece gezmeleri, içkili ve sigara dumanına maruz kaldığı ortamlarda bulunuyor.

2: Stresten uzak durmak: Stresli bir ortamda bulunuyor. Özellikle boşanma süreciyle ilgili yaşadıkları en sağlıklı insanı bile etkiler.

3: Sakatlığın ağırlığı: Henüz ameliyat olduğu ayağına yük bindireceği fizyoterapi çalışmalarına başlayacak seviyeye gelmedi.

4: Yüksek teknoloji aletler: Türkiye'de sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü donanım Buenos Aires'te yok. Zaten şu anda bir evi de yok. Zaman zaman kaynanasında, zaman zaman Wanda'ya Maxi Lopez'den kalma evde, zaman zaman da yeni sevgilisi China Suarez'in evinde kalıyor.

Icardi'nin rehabilitasyon süresini uzatacak aletler İstanbul'daki evinde var. Ancak Arjantin'de sadece bazı kulüpler bunlara sahip. Galatasaray'ın yıldızı bunları henüz kullanamıyor.