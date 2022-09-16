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    Mauro Icardi: Mutlu hissediyorum

    Galatasaray'ın yeni transferi oyuna sonradan girip 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 16.09.2022 - 22:34
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    Mauro Icardi: Mutlu hissediyorum

    Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar liderliğe yükseldi.

    Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, 2-1 kazanılan Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

    "Mutlu hissediyorum"

    Arjantinli yıldız, "Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. Mutlu hissediyorum, hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.

    Mauro Icardi: Mutlu hissediyorum #1

    "Bu çok güzel bir his"

    Icardi, sözlerine, "Çok güzel antrenmanlar yaptım ve ilk maçıma çıktım. Taraftarın önünde kazandık. Bu çok güzel bir his." ifadeleriyle devam etti.

    Mauro Icardi: Mutlu hissediyorum #2

    "Galibiyet sonunda 3'lü yapmak özel bir histi"

    Maç sonunda 3'lü çektirmesiyle ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Maç sonu üçlü çektirdim. Zaten geldiğimizde de ailemle uçakta yapıyorduk. Taraftarın önünde galibiyet sonrası yapmak özel bir histi." dedi.

    Mauro Icardi: Mutlu hissediyorum #3

    "Kararı hocamız verecek"

    Icardi son olarak, "Gün sonunda Okan Hoca oynayıp, oynamama karar verecek. Elimden geleni yapıyorum. Şimdi milli arada çalışacağım. Zaten PSG'de de bir dönem çalıştım. Kararı hocamız verecek." ifadeleriyle röportajını tamamladı.


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