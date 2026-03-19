Mauro Icardi oyuna girmek istemedi iddiası

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Anfield Road'da Liverpool'a konuk oldu.

Kötü bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine 4-0 mağlup oldu ve Avrupa macerasını bitirdi.

Maçın gollerini Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch ve Salah kaydetti.

Galatasaray'da maçın başlarında Osimhen, Konate'nin el bileğine darbesi sonrası sakatlandı.

ICARDI'YLE İLGİLİ OLAY İDDİA

Nijeryalı oyuncu ikinci yarıda oyundan alındı ve bileğine kırık tespit edildiği açıklandı.

Bir talihsiz sakatlık da Noa Lang yaşadı.

İkinci yarıda oyuna giren Hollandalı oyuncunun eli saha kenarındaki reklam panosuna sıkıştı ve parmağında ciddi bir kesik oluştu.

OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ

Parmağı kopma noktasına gelene Lang'a yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Okan Buruk, yaşanan sakatlıklardan sonra Mauro Icardi'yi oyuna almak istedi.

Ancak Arjantinli yıldızın buna tepki verdiği iddia edildi.

Icardi'nin bu karara tepki göstediği ve mutsuz olduğu görüldü.

KAAN AYHAN İKNA ETTİ

Oyuncu oyuna girmek istemese de Kaan Ayhan'ın iknası sonucu oyuna dahil oldu.

Tivibu Spor'dan Erkut Öztürk'ün konuya ilişkin aktardığı bilgiler şöyle:

"Lang'ın sakatlığı sonrası Icardi'yi oyuna girmesi için kenara çağırıyorlar. Icardi, oyuna girmek istemiyorum şeklinde hareket yapıyor. Kaan Ayhan onunla konuşup ikna ediyor, Icardi de mutsuz bir şekilde oyuna giriyor."