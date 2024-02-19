Mauro Icardi, penaltı kaçırmıyor! Bu sezon 8'inci golünü attı Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 yendiği mücadelede fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezonki 8. penaltı golünü attı.

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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerken sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi de bu sezon attığı gollere bir yenisini ekledi.

Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Kolay kolay penaltı kaçırmıyor

Fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, 4 ay sonra ilk kez deplasmanda gol atarken bu sezonki 20. golünü kaydetti.

Icardi'nin bir diğer istatistiğiyse penaltılarda yaşandı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ligde 6. penaltısında 6. golünü atarken tüm kulvarlardaki 9. penaltısını kullandı. Yıldız futbolcu, beyaz noktadan 8 gol kaydederken sadece bir kez taraftarını üzdü. (Manchester United maçı)

Öte yandan Mauro Icardi, bugün 31. doğum gününü kutladı.