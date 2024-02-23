Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi TFF, Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi sebebiyle Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılılar, Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetmişti.

Tribün çekimi görüntü olay olmuştu

Bu maçın ardından ise Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin tribün çekimi olan bir görüntüsü, sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

Kendisine atılan yabancı maddeye sinirlenen başarılı golcünün, tribünlere el hareketi çektiği görülmüştü.

Son dönemde büyük bir yankı uyandıran bu videonun montaj olduğu ileri sürülse de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, görüntülere kayıtsız kalmadı.

PFDK'ya sevk edildi

TFF, Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

"Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi?"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…

TFF'nin geçmiş dönemde verdiği cezalar

Süper Lig'de geçmiş dönemlerde benzer hareketleri yapan futbolcular, TFF tarafından ceza almıştı.

Raul Meireles 4, Sadık Çiftpınar 4, Van Persie 3, Valentin Rosier 2 maç, Pascal Nouma ise 7 ay cezaya çarptırılmıştı.

Beşiktaş, Nouma'nın yaptığı bu hareketin ardından oyuncuyla yollarını ayırmıştı.