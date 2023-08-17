Mauro Icardi şampiyonluk ateşini yaktı: Her şeyi yapacağım Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sponsorluk anlaşmasının yapıldığı imza töreninde, içerisinde bulunduğumuz sezon hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın yeni sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi.

Paris Saint Germain'den bonservisi alınan Mauro Icardi, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"Her şeyi yapacağım"

Rakiplere gözdağı veren Arjantinli futbolcu, şampiyonluk için her şeyi yapacağını söyledi.

Formayı geçen sene kiralık olarak giydim. Artık bu ailenin bir parçasıyım. Önümüzdeki yıllarda da bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım.

"Burada bulunduğum için gururluyum"

Başkanıma ve sponsora teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum için gururluyum. İlk senemde şampiyon olduk. Umuyorum önümüzdeki senelerde de başarılarımız devam edecek.

Golleriyle takımı taşıyor

Geçen sezon 26 maçta 23 gol 8 asist yapan Arjantinli yıldız, bu sezon da 3 maçta 1 golle sezona başladı.