Mauro Icardi: Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım Mauro Icardi, sezonun son haftalarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden form tuttu.

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Galatasaray'da son 7 haftaya girilirken takımın en büyük kozu Arjantinli golcü Mauro Icardi olacak.

Sezona eşinin rahatsızlığından dolayı moral olarak düşük bir başlangıç yapan ve daha sonra Beşiktaş derbisinde ayağına aldığı darbe nedeniyle uzun süre sakatlıkla boğuşan Icardi'nin performansı da buna paralel olarak etkilenmişti.

İlerleyen dönemlerde Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu bir süre daha sahalardan uzak kalan deneyimli golcü, son olarak 1 dakika süren Süper Kupa maçında attığı golle kendine güvenini yeniden kazanmış görünüyor.

"Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım"

Icardi, ligin sonuna doğru formunu yükseltti.

Başarılı futbolcu, yüksek motivasyonu ve hırsıyla dikkat çekiyor.

Fiziksel ve mental olarak kendini daha iyi hissettiğini dile getiren Icardi, "Bu sezon şanssızlıklar yaşadım ama şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

Teknik ekibin de Icardi'nin son dönemdeki performansından oldukça memnun olduğu belirtildi.