Mauro Icardi: Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı zorlandı Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sivasspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki 23. golünü kaydetti. Maçın ardından konuşan Icardi, Sivasspor'un Fenerbahçe'yi zorladığına dikkat çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray evine Sivasspor'u 6-1 yenerken, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, 2 gol kaydetti.

Maçın 59. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içine hareketlenen Icardi, kale önünde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Müsabakanın 85. dakikasında yine sahneye çıkan Arjantinli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 6-1 oldu.

Ligde, 23. kez ağları sarstı

31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 23’e çıkardı. Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 7 maçta 9. golünü attı.

Mauro Icardi 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

"Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı zorlandı"

Mauro Icardi, 6-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un Fenerbahçe'yi zorladığına dikkat çeken Icardi, şu sözleri sarf etti:

Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık.

"Şampiyonluk artık yakın"

Şampiyonluğa daha yakın olduklarını söyleyen Icardi, şöyle konuştu:

Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklara rağmen oynamak istedim. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı.

"Gol atmak istiyorum"

Son olarak attığı gollere değinen Icardi, şu ifadeleri kullandı: