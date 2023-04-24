Mauro Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu Süper Lig'de 10 penaltı kazanan Galatasaray'da Mauro Icardi bu sezon attığı 7 penaltının 3'ünü kaçırarak ligde kötü anlamda bir rekor kırdı.

Süper Lig'in 31. haftası neredeyse geride kalırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin penaltı rekabeti de bir yandan sürüyor.

Sarı-kırmızılılar son zamanlarda aldığı penaltılarla istatistiklerde sarı-lacivertlilere az da olsa yaklaşırken Mauro Icardi de bir ilki yaşadı.

Valencia atıyor, Icardi kaçırıyor

Bugüne kadar Süper Lig'de 16 penaltı kazanan Fenerbahçe, 14 tanesini gole çevirdi. Bunlardan 13'ünü ise Enner Valencia filelere yollarken Ekvadorlu oyuncu sadece Beşiktaş maçında penaltıyı kaçırdı.

Galatasaray ise 10 penaltı kazanırken 6'sını gole çevirip 4'ünden yararlanamadı. Kaçan 4 penaltının 3'ü ise Icardi'nin ayağından çıktı. Deneyimli golcü bu anlamda ligde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılılarda diğer penaltıyı ise Bafetimbi Gomis kaçırdı.