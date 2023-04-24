Mauro Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu

Süper Lig'in 31. haftası neredeyse geride kalırken ve Fenerbahçe'nin penaltı rekabeti de bir yandan sürüyor.

Sarı-kırmızılılar son zamanlarda aldığı penaltılarla istatistiklerde sarı-lacivertlilere az da olsa yaklaşırken de bir ilki yaşadı.

Valencia atıyor, Icardi kaçırıyor

Bugüne kadar Süper Lig'de 16 penaltı kazanan Fenerbahçe, 14 tanesini gole çevirdi. Bunlardan 13'ünü ise Enner Valencia filelere yollarken Ekvadorlu oyuncu sadece maçında penaltıyı kaçırdı.

Galatasaray ise 10 penaltı kazanırken 6'sını gole çevirip 4'ünden yararlanamadı. Kaçan 4 penaltının 3'ü ise Icardi'nin ayağından çıktı. Deneyimli golcü bu anlamda ligde en çok penaltı kaçıran futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılılarda diğer penaltıyı ise Bafetimbi Gomis kaçırdı.