Mauro Icardi, takım arkadaşlarına tribünden destek verdi

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Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 maç ceza alan Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Icardi mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.
Taraftardan protesto
Öte yandan bu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar sessiz protesto gerçekleştirdi.
Taraftarlar, TFF’ye tepki göstermek için müsabakanın ilk 3 dakikasında tezahüratlarda bulunmadı ve sessiz kaldı.
Galatasaraylı taraftarlar daha sonra tezahüratlarına başladı.
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