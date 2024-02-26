Mauro Icardi, takım arkadaşlarına tribünden destek verdi
ensonhaber.com

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 maç ceza alan Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Icardi mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.

Taraftardan protesto

Öte yandan bu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar sessiz protesto gerçekleştirdi.

Taraftarlar, TFF’ye tepki göstermek için müsabakanın ilk 3 dakikasında tezahüratlarda bulunmadı ve sessiz kaldı.

Galatasaraylı taraftarlar daha sonra tezahüratlarına başladı.