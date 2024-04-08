Mauro Icardi tarihe geçti! Derbilerin en erken golünü attı Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçında attığı golle birlikte ezeli rekabetteki en erken golü attı.

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Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye Süper Kupa maçında attığı golle birlikte tarihe geçti.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçla başlayan 115 yıllık rekabette Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında, bir ilk yaşandı.

En erken golü attı

50. saniyede Fenerbahçe filelerini havalandıran Mauro Icardi, ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu oldu.

8 Nisan 1984'te Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan lig maçında Galatasaray forması giyen Mirza Seydic'in 55. saniyede kaydettiği gol, iki takım arasındaki maçlarda atılan en hızlı gol ünvanı taşıyordu. İki takım, o mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Süper Kupa finalinde attığı golle, ezeli rekabetin en hızlı golcüsü olmayı başardı.