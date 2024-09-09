Mauro Icardi tedaviyi aksatmıyor Galatasaray'da Adana Demirspor'la oynanan maçta sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin tedavi süreci Arjantin'de devam ediyor.

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Galatasaray'da Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynanan maçta sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin tedavi süreci Arjantin'de devam ediyor.

Milli arada ülkesine giden yıldız oyuncu, Wanda Nara ve çocuklarla bir araya geldi. Burada dinlenme fırsatı bulan Icardi, tedavisini de oluyor.

31 yaşındaki yıldızın 1-1.5 ay içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

1 GOL 1 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.