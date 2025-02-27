Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı sakatlığın ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşlarını desteklemek için İstanbul'a gelen Icardi, Galatasaray tesislerinde çalışmalara başladı.

"İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü, şu ifadeleri kullandı:

İyileşmek yolun bir parçası, daha güçlü dönmek için ilerlemeye devam ediyoruz.