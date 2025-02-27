Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı sakatlığın ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşlarını desteklemek için İstanbul'a gelen Icardi, Galatasaray tesislerinde çalışmalara başladı.
"İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü, şu ifadeleri kullandı:
İyileşmek yolun bir parçası, daha güçlü dönmek için ilerlemeye devam ediyoruz.
SAHAYA İNMİŞTİ
Sarı-kırmızılı ekibin 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, derbide takıma destek vermek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne gelmişti.
UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında oynanan Tottenham mücadelesinde dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Icardi, Fenerbahçe derbisi için 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul’a gelmişti.
Takımın son derbi hazırlıklarını izlemek için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giden Arjantinli golcü, maç günü de stada gelerek takıma desteğini tribünde vermişti.
Maç öncesi sahaya inen Arjantinli golcü, orta alana giderek taraftarı selamlamıştı. Ardından Mauro Icardi, bütün stada üçlü çektirmişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış