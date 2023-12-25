Mauro Icardi ve Alexander Djiku pozisyonunda penaltı var mı? Spor yorumcuları değerlendirdi Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 22. dakikadaki pozisyon damgasını vurmuştu. Hakem yorumcuları ve eski futbolcular pozisyonu değerlendirdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ve 0-0 sonuçlanan maçta, sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Icardi penaltı itirazında bulunsa da kısa süre VAR'ı dinleyen Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

Bu pozisyon, başta beIN Sports'ta Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın değerlendirmelerde bulunduğu TRİO programında konuşulurken diğer kanallardaki spor yorumcuları da pozisyonu yorumladı.

İşte eski hakemlerin yorumları...

Deniz Çoban: VAR tüm açılara ulaşabilir

Maç 26 kameradan çekildi, 10 kamera pozisyonu yakaladı. Maçın hakemi topu takip ediyor. Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı. Icardi yüzüne darbe aldıktan sonra yüzünü tutarak düşüyor. Hakem için çok ölü bir noktada. Hakemi suçlayamam. VAR 52 saniye kontrol etmiş pozisyonu. 10 kameraya bakmışlardır, hakemi ikna edecek açı bulamadıkları için çağırmamışlardır. Türkiye'de bu tip pozisyonlar oldu, hakemi çağırmamanın daha doğru olduğunu söylediler. VAR bu 26 kameraya bağımsız erişme hakkı var. Yayıncı kuruluş yönetmenine bağlı kalmak zorunda değiller. Bizim izlediğimiz bütün açılar VAR'a ulaştı ve onların da izlediği kesin.

Bülent Yıldırım: Talihsiz bir pozisyon

Bu şanssız bir pozisyon. Hakemi savunmak falan değil. Icardi'nin Djiku'ya müdahalesi yok. Hücum faul görmüyorum. Sağ kol, Icardi'nin vücudunu sıyırıyor, temas yok. Kale arkasından görüyoruz ki, Djiku sol koluyla rakibinin yüzüne temas ediyor. Bu kontrolsüz bir hareket, penaltı olması gerekir. VAR'ın sağlıklı sunabileceği kanıt yok. Talihsiz bir pozisyon.

Bahattin Duran: Hislerime göre penaltı

Bence burada hislerime göre temas var. Ama hislerim göre karar veremem. UEFA bu görüntülere çok net bir kanıt olmadığını söylerdi. VAR'ın karışmamasını tavsiye ederdi. Devam kararına saygı duyuyorum ancak hislerime göre bir temas var.

Ahmet Çakar: VAR ne iş yapar?

"İlk yarıda Djiku, bir yan topta İcardi'nin kafasına yumruk-tokat karışımı vuruyor. Top oyunda, karar penaltı olmalıydı. Diyelim ki Arda Kardeşler göremedi, VAR'daki hakem ne iş yapar? VAR daveti gelse Arda Kardeşler penaltıyı verecek, bir de herhalde Djiku'yu yaptığı hareketten dolayı oyundan atacaktı. Bu tokat-yumruk karışımını hafifletmek, yok saymak için hiçbir şeye sokamayız. Tamam, yan toplarda tutma, itme, çekme oluyor. Abartılı değilse 'Futbolun doğasına uygun' diyoruz ama yumruk-tokat futbolun doğasına asla uygun değil.

Nihat Kahveci: Empati yapın

Djiku'nun Icardi'ye salladığı tokat mı dersin, yumruk mu dersin... VAR niye çağırmaz?



O hareketi Nelsson, Dzeko'ya yapsa stat sahaya iner. Empati yaparsanız ne demek istediğimi anlarsınız.

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