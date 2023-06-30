Mauro Icardi ve Enner Valencia en iyi 100 futbolcu arasına girdi İspanyol spor gazetesi Marca, 2022-2023 sezonunun en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Fenerbahçe'den Enner Valencia, Galatasaray'dan Mauro Icardi listede yer alırken İlkay Gündoğan ve Orkun Kökçü de ilk 100'e giren Türk oyuncular oldu.

Süper Lig'de ve dünyanın birçok ülkesinde 2022-2023 sezonu sona erdi. Transfer döneminin başladığı bu dönemde İspanyol Marca gazetesi eski 115 futbolcu, gazeteciler ve analistlerden oluşan bir jüri kurarak, geçtiğimiz sezonun en iyi performans gösteren 100 futbolcusunu seçti. Zirvede Haaland yer aldı Listede ilk sırayı Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland elde ederken onu Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Real Madrid'den Vinicius Junior takip etti. İlkay Gündoğan'ın 9. sırada kendine yer bulduğu listede yeni sezonda Benfica forması giyecek olan Orkun Kökçü de 84. sıradan adını listeye yazdırdı. Valencia ve Icardi listede bulundu Geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Süper Lig'in gol kralı olmayı başaran Enner Valencia 86, Galatasaray'ın şampiyonluğunda en önemli paylardan birine sahip olan Mauro Icardi de 91. sıradan listede yer almayı başardı.