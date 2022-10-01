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    Mauro Icardi ve Juan Mata, Golden Foot adayı

    Galatasaray'ın dünyaca ünlü iki starı Mauro Icardi ve Juan Mata, prestijli ödül Golden Foot için yarışacak.
    • 01.10.2022 - 08:43
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    Mauro Icardi ve Juan Mata, Golden Foot adayı

    Fatih Terim'in Golden Foot efsaneleri arasına adını yazdıracak olmasının ardından, Galatasaray forması giyen iki futbolcu da bu prestijli ödül için adaylar arasındaki yerini aldı.

    Sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü iki starı Icardi ve Mata, büyük ödül için yarışacak.

    Burak Yılmaz da var

    Geçen yıl Mohamed Salah'ın mutlu sona ulaştığı Golden Foot'ta, Galatasaraylı iki oyuncunun rakipleri arasında; temsilcimiz Burak Yılmaz'ın yanı sıra Messi, Neymar, Benzema, De Bruyne, Jorginho, Kane, Lewandowski, Kante, Van Dijk gibi isimler başını çekiyor. Oylama 4 Ekim'de başlayacak.


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