Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki krizde ortalık yine karıştı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara arasında ipler yine gerildi.

Boşanma aşamasında olan Nara ve Icardi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Arjantinli ünlü sunucu ve model Wanda Nara’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurdu.

WANDA NARA, KIZLARININ ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMAMASI İÇİN GÜVENCE ALDI

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim."

ICARDİ KIZLARINI ALMAYA GİTTİ ORTALIK KARIŞTI

Bu paylaşımdan kısa süre sonra Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti.

Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören futbolcu, Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gitti ve işler orada karıştı.

LAM'a (América TV) göre Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. 'Avukatlardan biri ona 'Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık' dedi.

WANDA NARA ÇIĞLIKLAR ATTI

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi aradı.

Avukat, Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gergin olayla ilgili olarak “O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında” diye ekledi.

Wanda Nara'nın o sırada çığlıklar attığı görüldü.

Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı: