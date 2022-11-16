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    Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı

    Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı

    Son dönemde çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen Mauro İcardi ve Wanda Nara boşandı. Nara, ayrılığı yaptığı açıklamayla duyurdu.
    • 16.11.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 18:30
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    Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansıyla eski günlerine dönüş sinyali veren Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, boşandıklarını İtalyan dergisi aracılığıyla açıkladı.

    Wanda, derginin paylaşımını kendi hesabında da yayınladı.

    "Aslında Icardi istemiyordu"

    Boşanma evraklarını imzaladıklarını söyleyen Wanda Nara, "Boşanma evraklarını imzaladık. Aslında Icardi istemiyordu. İkimiz için de çok zor bir karardı. Çünkü Icardi'yi hala çok seviyorum. Ancak evliliğimiz yolunda gitmiyordu." dedi.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı #1

    "Icardi işe dönmemi istemiyordu"

    Icardi'nin işe dönmesini istemediğini belirten Nara, "Kendimi hep çocuklarıma adadım. Onları büyüttüm, yetiştirdim. Geçtiğimiz günlerde Icardi'ye işe dönmek istediğimi söylemiştim. TV'yi seviyorum. Arjantin'de sunuculuk için bana çok teklif geliyordu. Icardi işe dönmemi istemiyordu." ifadelerini kullandı.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı #2

    "Benim için bağımsızlık, özgürlüğe giden yoldur."

    Çalışıyor olsada çocuklarını ihmal etmeyeceğini söyleyen Nara, "Çalışıyor olmam, çocuklarımı ihmal edeceğim anlamına gelmiyor. Ayrıca Icardi antrenmanların ardından eve geliyor. Sonuçta o da çocuklarla ilgilenebilir değil mi? Benim için bağımsızlık, özgürlüğe giden yoldur." dedi.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı #3

    "Icardi beni her defasında kazanmaya çalıştı"

    İcardi'nin barışmak istediğini söyleyen Wanda Nara, "Icardi beni her defasında kazanmaya çalıştı. Geçenlerde bir araba dolusu çiçekle havaalanına geldi. Yemeğe çıkardı ve "Pes etmeyeceğim." dedi. Ancak biliyorum ki, tekrar bir araya gelirsek ve iki ay sonra iş teklifinden bahsedersem başa döneceğiz." ifadelerini kullandı.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı #4

    "Icardi'yi ben hiçbir zaman yönlendirmedim"

    Icardi'nin kariyeri boyunca hep kendi karar verdiğini belirten Nara, "Icardi'yi ben hiçbir zaman yönlendirmedim. Kariyeri boyunca her şeye kendisi karar verdi. Ben menajeri olarak, onun isteklerini kağıda döktüm. Ancak futbol gibi erkeklerin egemen olduğu bir dünyada kadınları suçlamak daha kolay öyle değil mi?" ifadelerinde bulundu.

    Icardi açıklama yapmadı

    Öte yandan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ise konuya dair bir açıklama yapmadı.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı #5


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