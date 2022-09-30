Mauro Icardi ve Yusuf Demir kadroya alınmadı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Mauro Icardi ve Yusuf Demir maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray Süper Lig 'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Icardi ve Yusuf hafif sakatlıkları nedeniyle yoklar

Sarı-Kırmızılı takımda bu kritik maç öncesinde Arjantinli golcü Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı. İki futbolcunun hafif sakatlıkları dolayısıyla kadroda olmadığı açıklandı.

Okan Buruk iki futbolcuyu riske atmadı

Kadroda olmayan Icardi ve Yusuf Demir bugün gerçekleştirilen idmanda takımla beraber çalışmışlardı. Ancak Okan Buruk iki futbolcuyu Adana Demirspor maçında riske atmadı.

Galatasaray'ın Adana Demirspor maç kampı kadrosu ise şu şekilde: