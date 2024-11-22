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Haber Merkezi

Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçının son dakikalarında dizinden sakatlık geçiren ve sezonu büyük ölçüde kapatan Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Eşi Wanda Nara ile ayrılık süreci yaşayan, önümüzdeki günlerde de dizinden ameliyat olması beklenen golcü isim, stil değişikliğine gitti.

SAÇLARINI BOYADI

Ülkesi Arjantin'den bulunan Icardi, saç renginde eskiye döndü. Yıldız isim, yeniden saçlarını sarı renge boyattı.

Golcü oyuncu, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

14 MAÇTA 8 GOLE ETKİ ETTİ

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı.

Icardi, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.