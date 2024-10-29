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Mauro Icardi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Mauro Icardi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşım yaptı.