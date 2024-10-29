Mauro Icardi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Arjantinli golcü, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçındaki gol sevincine yer verirken, fotoğrafın altına Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü not düştü.
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