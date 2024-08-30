Mauro Icardi'den 30 Ağustos paylaşımı

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Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandı.

Tüm yurtta bugün büyük zaferin coşkusu hakim.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde ise Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Arjantinli isim, bu anlamlı günü unutmayarak sosyal medya hesabından gönderi yayınladı.

"TÜM TÜRK AİLEMİN GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Icardi, fotoğrafın açıklamasına şu notu düştü:

Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. "Zafer" işte o zaman kazanıldı!



30 Ağustos Zafer Bayram kutlu olsun!



Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun!