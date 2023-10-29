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Mauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım!

Mauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım! Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.