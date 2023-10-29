Mauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım!

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadeleyle birlikte 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor.
Spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Cumhuriyet'i kutlayanlar arasında Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi de yer aldı.
"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun"
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi bu paylaşımında Türk bayrağı da kullandı.
Golcü futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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