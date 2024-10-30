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Mauro Icardi'den ezeli rakipleri kızdıran paylaşım

Mauro Icardi'den ezeli rakipleri kızdıran paylaşım Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1 ile geçerken sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ezeli rakiplere göndermede bulundu.