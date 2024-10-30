Mauro Icardi'den ezeli rakipleri kızdıran paylaşım

Süper Lig'in 10. hafta derbisinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 90+4. dakikada Ernst Muçi'den geldi.
Bu sonuçla lider Galatasaray 28 puana yükseldi, Beşiktaş 20 puanda kaldı.
ŞARKILI PAYLAŞIM
Müsabakanın ardından stadyumdan bavulla ayrılan ve ülkesine giden Mauro Icardi'den ise olay bir paylaşım geldi.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Golcü oyuncu, Sezen Aksu'dan "Şinanay" şarkısını Instagram'dan paylaşarak ezeli rakiplerin taraftarını kızdırdı.
Galatasaraylı futbolseverler ise gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu.
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