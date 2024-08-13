Mauro Icardi'den, Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.
Kalan bölümde başka gol olmazken Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
ICARDİ'DEN "AŞKIN OLAYIM" PAYLAŞIMI
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den ise, Fenerbahçe'nin maçı sonrası flaş bir paylaşım geldi.
Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak ''Aşkın olayım'' şarkısını ekledi.
Fenerbahçe'nin rakibi Lille, gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme de bulunmuştu.
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