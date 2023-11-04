Mauro Icardi'den Fenerbahçe taraftarlarına olay gönderme! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilere göndermelerde bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderlik koltuğunu da Galatasaray'a kaptırdı. Dev maçı FenerBahçe 10 kişi tamamladı.

Konuk ekip Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Paul Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 61 ve 90. dakikalarda 2 ayrı penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

"Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler"

Bu maçın ardından ise Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Maçtan önce formasını yakan Fenerbahçeli taraftarların videsounu paylaşan Icardi, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mauro Icardi bir sonraki paylaşımlarında Fenerbahçe maçında Galatasaraylı formasını paylaştı.