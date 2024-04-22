Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilere sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

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Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlike sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri 45+2. dakikada Fred ve 80. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Sivasspor'un gollerini 57. dakikada Fode Koita ve 90+4. dakikada penaltıdan Rey Manaj kaydetti.

Icardi'den olay paylaşım

Bu maçın ardından ise Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, flaş bir paylaşıma imza attı.

Icardi, şampiyonluk yarışı verdikleri rakipleri Fenerbahçe'nin Sivas'taki puan kaybının ardından olay bir gönderme yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan yıldız isim, Fenerbahçe taraftarını kızdırarak Hatayspor maçında yaptığı gol sevincini paylaştı.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: