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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yeni gönderme

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yeni gönderme Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertlilere olay bir göndermede daha bulundu.