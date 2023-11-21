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Mauro Icardi'den Galatasaray'a yeni haber: Artık gerek kalmadı

Mauro Icardi'den Galatasaray'a yeni haber: Artık gerek kalmadı Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan ve iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi, milli arada tamamen iyileşti.